Le Trophée des Champions, entre le PSG et Monaco, en direct (LIVE commenté 14h)

Après une semaine passée à Singapour dans le cadre de sa préparation d'avant-saison et de sa tournée promotionnelle en Asie, le PSG de Thomas Meunier a rejoint mercredi Shenzhen pour disputer le Trophée des Champions. Le club parisien, vainqueur sortant du championnat et de la Coupe de France, affrontera Monaco, son dauphin et club de Youri Tielemans. RTBF.be/sport vous propose de suivre cette affiche en direct commenté dès 14h.

La star brésilienne du Paris SG Neymar a lui rejoint ses coéquipiers jeudi matin à Shenzhen. Le joueur le plus cher de l'histoire, devenu la risée de la planète foot pour sa tendance à simuler lors de la Coupe du Monde en Russie, s'est offert un bain de foule à son arrivée à l'aéroport, signe que sa popularité en Chine est restée intacte.

Pour cette première rencontre officielle de la saison, Thomas Tuchel, nouveau coach parisien, ne pourra pas compter sur Meunier puisque le Diable Rouge n'est pas encore rentré de vacances. Côté monégasque, Leonardo Jardim devrait par contre aligner Tielemans d'entrée de jeu.