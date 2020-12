Le top 10 des meilleurs dribbleurs cette saison en Europe

Le football, un sport collectif guidé de plus en plus par les performances individuelles. Les buts, les passes décisives, le nombre de kilomètres parcourus, le pourcentage de passes réussies, le nombre de duels aériens remportés, la vitesse lors d'accélérations, etc : tout, ou presque, se calcule dans le monde du ballon rond actuellement.

Une statistique indicative et légèrement éclairante, c'est le pourcentage de dribbles réussis par un joueur, bien souvent et logiquement, offensif. A ce petit jeu, depuis le début de la saison, et uniquement sur base des prestations livrées dans les cinq grands championnats européens (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et France), c'est un revenant, un élément gaucher de 33 ans, qui trône en tête de ce classement publié par le site Foot Mercato.

En effet, le Français Hatem Ben Arfa, joueur des Girondins Bordeaux (et ancien médian offensif de l'Olympique Lyonnais, de l'Olympique de Marseille, de Newcastle, de Hull City, de l'OGC Nice, du PSG, du Stade Rennais et de Valladolid... sacré parcours), en réussit en moyenne 5 par match.

La star brésilienne du PSG Neymar, autre élément évoluant sur les pelouses françaises, celles de la Ligue 1, arrive en deuxième position dans ce décompte (4.8 par match). Malgré un début de saison bien plus pâle que d'habitude avec sa formation du FC Barcelone, l'Argentin Lionel Messi est tout de même troisième avec 4.3 dribbles en moyenne.

Les éléments suivants, qui complètent le top 10, sont le Français Allan Saint-Maximin (Newcastle), le Camerounais André Frank Zambo Anguissa (Fulham), le Français Ludovic Blas (FC Nantes), l'Ivoirien Jérémie Boga (Sassuolo), le Français Kylian Mbappé (PSG), l'Anglais Jack Grealish (Aston Villa) et l'Espagnol Adama Traoré (Wolverhampton).