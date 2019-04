"Le seul espoir pour Meunier de rester au PSG, c'est que Tuchel se fasse virer"

Dans "Complètement foot", un débat a été consacré au PSG. Et ce, avec notre consultant français Antoine Grynbaum.

"En fait, le PSG, ce n’est pas une équipe de foot, a-t-il souligné d'entrée. Il a fallu du temps pour me convaincre, mais des retournements situations, il y en a trop. Cela évoque quelque chose de beaucoup plus profond. Quand certains experts disaient qu’il y avait une fragilité mentale, qu’il y avait un problème, que certains ne savaient pas résister à la pression, je n’étais pas d’accord, mais aujourd’hui je le suis. C’est en fait une équipe qui est là seulement pour se faire plaisir, proposer un petit spectacle, mais ils ont oublié que le football c’était une dimension de combat, une dimension d’état d’esprit, qu’il fallait de la grinta, qu’il fallait des soldats, qu’il fallait des joueurs besogneux. Ils ne tirent pas de leçons de leurs échecs. Pour eux, tout est toujours un accident."

Neymar jouera-t-il encore au PSG la saison prochaine ?

A cette question, Antoine Grynbaum répond : "Tous les jours, la presse lance des infos différentes. La presse madrilène rêve de le voir évoluer à Madrid. Toutefois tout le monde s’accorde à dire ici qu’il compte rester. Le jour où Neymar voudra partir, le PSG sera incapable de le retenir. Son père sera à la manœuvre, il va commencer à donner des interviews partout et il partira. Il ne partira que s’il a envie de partir. […] Pour qu’aujourd’hui cette équipe lui ressemble, il va falloir devenir un leader, ce qu’il n’a jamais été. C’est un joueur extraordinaire, mais ce n’est pas un leader. Il a même des attitudes qui ne ressemblent pas au comportement que peuvent avoir un Cristiano ou un Messi. Eux ne vivent que pour le jeu, que pour le terrain, tandis que Neymar, parfois, il n’a pas envie de jouer tel match de Ligue 1, ou il va au carnaval de Rio, 72h avant le match face à United alors qu’il est blessé au pied. Il va devoir changer d’attitude s’il veut devenir ce ballon d’or qu’il rêve de devenir."

Sur l’avenir de Thomas Meunier au PSG

"Le seul espoir pour Meunier de rester à Paris la saison prochaine, c’est que Tuchel se fasse virer, avoue Antoine Grynbaum. Tuchel n’apprécie pas son profil et puis il sait très bien que sur un plan politique, il ne peut pas toucher à Daniel Alves parce que s’il touche à Alves, Neymar s’en va ou en tous cas il prend des risques vis-à-vis de Neymar. Meunier a été blessé. Et puis la communication de Meunier est encore catastrophique. Après le like du tifo de l’OM, il y a eu le but de Manchester United qui a éliminé trois semaines plus tôt le Paris Saint-Germain. C’est une catastrophe ce Thomas Meunier. C’est un joueur formidable et en plus sur un marché qui est très rare, où il y a très peu de très bons latéraux. Mais si Tuchel ne se fait pas virer, Meunier partira et ce sera une très bonne affaire sur le plan financier. Il a été acheté 7 millions et on parle aujourd’hui d’une somme aux alentours de 25 millions. Et Manchester United serait sur les rangs."