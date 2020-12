Paris et Lille se sont quittés dos-à-dos dimanche (0-0) dans le cadre du choc de la 16e journée de Ligue 1.

Le plus beau geste de la rencontre a peut-être été défensif: alors que Burak Yilmaz filait au but avec trois de ses coéquipiers près de lui, Presnel Kimpembe a réussi un tacle glissé empreint de dévouement, alors même qu'il venait de se blesser à une cuisse sur sa course défensive (78e).

Le joueur a souligné ce lundi son sacrifice sur son compte Twitter.