Le PSG tient enfin son latéral droit : Alessandro Florenzi arrive en provenance de l'AS Rome

Ce n'était plus un secret pour personne, depuis le départ de Thomas Meunier, le PSG cherchait un latéral droit. Colin Dagba et Tilo Kehrer, les candidats actuels jugés trop tendres, Hector Bellerin trop cher, les Parisiens se sont finalement rabattus sur Alessandro Florenzi, le défenseur de la Roma. L'Italien, pas forcément spécialiste du poste puisqu'il a longtemps oscillé entre le poste d'ailier, de médian puis finalement de latéral, est prêté (avec option d'achat) pour un an.

Romain pur souche, il avait fait une première infidélité à son club de toujours l'hiver dernier en étant prêté à Valence. Après une demi-saison en Espagne, il se lance donc un nouveau défi en paraphant un contrat avec le PSG. Parviendra-t-il à s'y imposer comme la référence sur son flanc, alors qu'il n'était plus vraiment en odeur de sainteté du côté de la Louve ?