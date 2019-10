Le PSG, sans Meunier, martyrise l’OM en une mi-temps et s’envole en tête de Ligue 1

Invaincu face à l’OM depuis 2011 (donc depuis 19 matches), le PSG n’a pas tremblé une seconde pour humilier les Olympiens en une mi-temps (4-0) . Dès la 10e minute de jeu, c’est Mauro Icardi qui met les Parisiens sur du velours. A la retombée d’un centre au cordeau parfait de Di Maria, il s’y prend à deux fois mais fait trembler les filets.

Au terme d’un second quart d’heure plus équilibré, ce sont les Parisiens qui font le break avant la demi-heure. Mauro Icardi, encore lui, bénéficie d’un délice de ballon en profondeur de Verratti pour tranquillement ajuster Mandanda de la tête (2-0, 26’). 2-0 puis 3-0 pour des Parisiens décidément en pleine forme après le récital brugeois en semaine. Di Maria, anticipe la sortie de Mandanda et sert Mbappé sur un plateau. L’attaquant français ne se fait évidemment pas prier. (3-0, 31’).

Après trente minutes, on se dit que la soirée marseillaise risque d’être bien longue. Sentiment confirmé juste avant la mi-temps. On reprend les mêmes acteurs et on recommence. Di Maria, sert Mbappé en profondeur qui condamne le pauvre Mandanda, délaissé, abandonné par sa défense (4-0, 44’).

La seconde mi-temps sera nettement moins emballante, vierge de buts malgré plusieurs occasions de part et d’autre. Défaite douloureuse pour l’OM totalement dominé et qui concède sa plus large défaite face à son meilleur ennemi.

Le PSG s’envole donc en tête de Ligue 1 et compte désormais huit points d’avance sur son dauphin, Nantes. Du côté de Marseille, c’est la soupe à la grimace avec une 7e place.