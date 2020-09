Le PSG s'impose à Reims avec un doublé d'Icardi

Le Paris SG a enchaîné un troisième succès d'affilée en Ligue 1 dimanche sur la pelouse du mal-classé Reims (2-0) avec un doublé de l'Argentin Mauro Icardi qui n'avait plus marqué depuis fin février.

Le succès au stade Auguste-Delaune, où le club de la capitale ne s'était plus imposé depuis sept ans en Championnat, permet aux vice-champions d'Europe de revenir à un point du troisième Montpellier et de repasser devant Marseille (9e) qui compte une unité de moins.



Trois points de plus, et une place consolidée dans la première moitié du classement: le PSG, désormais septième après la 5e journée à un point du podium, continue de rattraper match après match le retard né de ses deux défaites d'entrée.

Comme un clin d'oeil à leur entame ratée, les Parisiens ont doublé Marseille (9e) qui, en s'imposant au Parc des princes (1-0) le 13 septembre, avait provoqué un début de crise dans la capitale.

Aujourd'hui, l'ambiance s'est décrispée... avant une semaine où ses nerfs seront mis à l'épreuve, entre l'éventuelle suspension, mercredi, de Neymar pour des propos homophobes et racistes contre l'OM, et le tirage au sort de la Ligue des champions, jeudi.

En attendant, sur le terrain, l'entraîneur Thomas Tuchel a retrouvé des certitudes. En s'imposant au stade Auguste-Delaune, où leur dernier succès en Championnat remontait à 2013, ses hommes ont passé un test de solidité avec sérieux, mais du déchet.

La présence au coup d'envoi des "Quatre fantastiques", pour la première fois depuis le 24 juillet, laissait pourtant entrevoir une soirée plus enjouée en Champagne. Si Mauro Icardi, le "Goleador" de la bande, a marqué un doublé (9e, 62e), le PSG a aussi trop tardé pour se mettre à l'abri

L'Argentin a ainsi réussi le break deux minutes après que le Rémois Boulaye Dia a touché le poteau (60e), résumant l'état de ce rouleau compresseur dont certains mécanismes manquent encore d'huile.

Slalom de Neymar

Le réalisme a été le péché mignon du PSG: entre Neymar (43e, 90e), Kylian Mbappé (6e, 82e), Angel di Maria (15e), Julian Draxler (12e), ou Pablo Sarabia (87e), Paris a multiplié les imprécisions qui ont permis de maintenir Reims dans le match.

Qui sait si le poteau de Dia avait été rentrant... En inscrivant le but du break juste après, Icardi a montré lui qu'il avait retrouvé son instinct de "killer".

Au terme d'un été qui a interrogé sur son apport, le "Goleador" a marqué ses premiers buts depuis le 29 février. Il a profité d'une belle ouverture de Mbappé pour débloquer son compteur, et recevoir une chaleureuse accolade de ses coéquipiers.

C'est encore l'ancien Monégasque qui lui a offert le 2-0 (62e), avant que l'Argentin ne sorte (78e).

L'entente entre "Kyky" et Icardi laisse entrevoir de beaux jours à l'association des "Quatre fantastiques", enfin réunis. Mbappé et Neymar ont également bien combiné, le Brésilien gratifiant le public rémois de quelques dribbles dont il est l'expert.

"Ney" n'a pas été loin de marquer le but du début de saison, au terme d'un slalom de 40 mètres où il a déposé trois défenseurs avant de voir son tir frôler le poteau (43e).

Mais la suspension à partir de mardi de Di Maria, pour un crachat contre l'OM, et celle crainte pour Neymar empêchent les fans de trop se réjouir: Paris doit encore attendre pour atteindre sa vitesse de croisière.