Le PSG et Monaco partagent 3-3 dans un match de haute volée, Meunier joue toute la rencontre

Le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco se sont livrés un duel spectaculaire qui s'est soldé par un partage 3-3 dimanche soir au Parc des Princes en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Titulaire, Thomas Meunier a disputé toute la rencontre dans les rangs parisiens.

Les deux équipes ont régalé les spectateurs pendant toute la rencontre et particulièrement en première période. C'est le PSG qui a donné le ton avec un but de Neymar dès la 3e minute suite à un superbe assist de Verratti. Monaco ne s'est pas décontenancé et a répondu de manière cinglante avec l'égalisation immédiate de Gelson Martins (7e) et le but du 1-2 signé - tout en douceur - de Wissam Ben Yedder (13e). L'ASM aurait pu enfoncer le clou lors de cette période mais a manqué de précision face au but et aussi de chance à l'image du poteau frappé par Kamil Glik (31e). Au lieu de ça, c'est Paris qui a repris les commande de la partie. Un but contre son camp de Ballo Touré forcé par Neymar (24e) et un penalty du même Brésilien (42e) ont permis aux Parisiens de mener 3-2 à la pause.

Le rythme a naturellement baissé en deuxième période mais les occasions ont tout de même continué à tomber dans les deux camps. Monaco a exploité l'une d'entre elles à la 70e minute grâce au but d'Islam Slimani, monté au jeu cinq minutes plus tôt.

Vainqueur face à Reims en Coupe de France la semaine dernière, le nouveau coach de Monaco Robert Moreno a donc fait des débuts positifs en Ligue 1. Après ce partage, son équipe occupe la 8e place de Ligue 1 avec 29 points, trois de moins par rapport à la 4e place de Nantes. Le PSG reste quant à lui solidement leader avec 46 points, cinq de plus que Marseille qui a joué un match de plus.

Mercredi, Monaco et PSG s'affronteront à nouveau en Ligue 1 lors d'un match d'alignement de la 15e journée.