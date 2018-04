Le PSG de Meunier s'impose à Caen et rejoint la finale de la Coupe

Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France. Les nouveaux champions de France sont venus s'imposer (1-3) sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé (25' et 81'). Christopher Nkundu (90'+5) a marqué le 3ème but parisien au stade Michel D'Ornano. Ismaël Diomandé avait égalisé à la 43ème avant d'être exclu à la 90ème minute. Thomas Meunier a disputé l'intégralité de la rencontre.

Les Parisiens, d'ores et déjà titrés en championnat et vainqueurs de la Coupe de la Ligue, ont fait un pas de plus vers le triplé.

En finale, ils affronteront le petit club des Herbiers (D3), le 8 mai au Stade de France. Les Vendéens se sont qualifiés mardi à Nantes aux dépens de Chambly (2-0), un autre club de National.