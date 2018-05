Le PSG de Meunier met fin au rêve des Herbiers et empoche une 4e Coupe de rang

Le Paris Saint Germain a remporté la Coupe de France 2018 face aux amateurs des Herbiers (2-0). Les Vendéens, qui évoluent en 3e division, ont été héroïques en finale. Ils ont tout donné en défense et ont fait plus que résister face à la machine parisienne. Le PSG inscrit son nom au palmarès de la Coupe de France pour la 4e année consécutive.



Thomas Meunier, remplaçant au coup d'envoi, a disputé les dernières minutes.



C'est la douzième Coupe de France de l'histoire du PSG, le club le plus titré dans cette compétition, mais aussi le dernier trophée pour l'entraîneur Unai Emery, qui quitte le club en fin de saison après deux ans sur le banc parisien. Les buts du PSG ont été marqués par Giovani Lo Celso (26e) et Edinson Cavani sur pénalty (74e).