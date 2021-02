Le PSG croque tranquillement Marseille et plonge l’OM un peu plus dans la crise

Les Olympiens avaient pourtant tenté de prendre le match par le bon bout, monopolisant le cuir en début de partie, mais ils se sont fait punir après dix minutes sur un contre supersonique amorcé par Di Maria et sereinement conclu par Mbappé.

Lancé sur les bons rails, les Parisiens, réalistes à défaut d'être exceptionnels, ont ensuite définitivement fait le break dans la foulée, l’opportuniste Icardi sautant plus haut que son opposant Alvaro Gonzalez sur un centre de la droite.

Sur du velours et intrinsèquement au-dessus, le PSG a résisté aux timides incartades olympiennes mais est passé proche de la correctionnelle, la frappe de Kamara n’étant déviée que du bout des doigts par Rico.

►►► À lire aussi : Ligue 1 : André Villas-Boas mis à pied "à titre conservatoire" par l’Olympique de Marseille

►►► À lire aussi : OM-Rennes reporté après des incidents au centre d’entraînement marseillais, un joueur touché par des projectiles



La fin de match a ensuite été marquée d’approximations de part et d’autre mais surtout d’un carton rouge pour Dimitri Payet, coupable d’avoir laissé trainer sa semelle sur une intervention sur Marco Verratti.

A dix, l’OM s’incline donc face au PSG et enchaîne un 6 match sans victoire en championnat et plafonne toujours à la 9e place. Pour les Parisiens, qui alternent entre le chaud et le très froid, c’est une 3e place, derrière Lille et Lyon.