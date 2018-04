Le PSG champion de France en étrillant Monaco, Meunier et Tielemans montent au jeu

Il n'y aura pas eu de suspens dans cette rencontre, le Paris St Germain a étrillé l'AS Monaco 7-1 ce dimanche pour s'offrir son 7ème titre de champion de France alors qu'il reste encore 5 rencontres à disputer. Les buts du PSG ont été inscrits par Lo Celso, Cavani, Di Maria, Draxler et par le malheureux Falcao qui a envoyé le ballon dans ses propres filets. Rony Lopes a quant à lui sauvé l'honneur des Monégasques peu avant la mi-temps. Thomas Meunier est monté à la 75ème minute à la place de Di Maria tandis que Youri Tielemans a remplacé Falcao à dix minutes de la fin.

Après seulement 20 minutes dans cette rencontre, la messe était dite quand Angel Di Maria faisait 3-0. Auparavant, Giovani Lo Celso (15e) et Edinson Cavani (17e) avaient déjà trouvé le chemin des filets. Le PSG a continué sa démonstration de force en marquant encore via Lo Celso (27e), Di Maria (58e) Falcao (76e, c.s.c.) et Draxler (86e). Rony Lopez (38e) a sauvé l'honneur pour les coéquipiers de Youri Tielemans, monté à la 82e. A noter que le latéral droit de l'ASM Djibril Sidibé, international français, a dû sortir sur civière, visiblement touché à la jambe droite.

A cinq journées de la fin du championnat, le PSG compte 17 points d'avance sur son adverse du soir. C'est le cinquième titre en six saisons pour le club parisien depuis 2013. Seul Monaco était parvenu à briser l'hégémonie domestique du PSG en 2017. Les Parisiens s'approchent de l'AS Saint-Etienne, club le plus titré en France avec 10 sacres, dont le dernier remonte toutefois à 1981.