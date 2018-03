Le PSG, avec un but de Meunier, évacue sa déception contre Metz

Le PSG a facilement dominé Metz dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Les Parisiens, encore sous le choc de leur élimination en Ligue des Champions, ont renoué avec la victoire (5-0).



Thomas Meunier a débuté pour le deuxième week-end consécutif, une première pour lui depuis le mois d'octobre. Le Diable rouge a fait parler son sens du but dès la 5e minute. A l’affût sur une frappe contrée de Kylian Mbappé, Meunier a glissé le ballon à gauche d'Eiji Kawashima, le gardien messin, d'un plat du pied précis. Son 4e but de la saison en Ligue 1, son 5e toutes compétition confondues. Il n'avait plus marqué en championnat depuis son doublé face à Dijon.



Christopher Nkunku a creusé l'écart pour les Parisiens à la 20e minute et à la 28e minute. Mbappé, lancé dans le dos de la défense, a ajouté son nom à la liste des buteurs juste avant la pause.



Le PSG a prolongé sa domination après la pause. Très en jambes, Meunier a réalisé une superbe percée de 40 mètres dans la défense lorraine. Quatre joueurs effacés, un grand pont et un ballon de but, galvaudé par Nkunku. Thiago Silva a porté le score à 5-0 d'une tête piquée sur un coup coin de Lo Celso (82e).



Au classement, Paris trône en tête avec 77 points soit 14 longueurs d'avance sur son dauphin Monaco.