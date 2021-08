Le PSG a fixé le prix de la liberté de Kylian Mbappé à… 220 millions d’euros

Leonardo, le patron sportif du PSG, a ouvert la porte à un départ de la star Kylian Mbappé. Pas question de le retenir contre sa volonté, mais s’il part ce sera "aux conditions" du club parisien. On en sait plus sur ces fameuses "conditions". Selon Le Parisien, le prix de la liberté de Kylian Mbappé a été fixé à 220 millions d’euros. Le Real est prévenu.



►►► À lire aussi : Leonardo ne retiendra pas Mbappé contre sa volonté, mais s'il part ce sera "à nos conditions"

Les dirigeants madrilènes ont tenté une première approche et ont formulé une offre à 160 millions d’euros. Une proposition balayée d’un revers de la main par Paris. Le montant est jugé "insuffisant". Il est moins élevé que ce que les Parisiens avaient déboursé pour débaucher le joueur à Monaco en 2017. Et même si Mbappé est en fin de contrat dans un an, le PSG est convaincu que la valeur de sa star a augmenté.



La position de Leonardo est claire. La priorité est de conserver Kylian Mbappé et de le faire prolonger. Mais s’il "a envie de partir on ne va pas le retenir, mais il va partir ou rester à nos conditions". Le Parisien annonce avoir des précisions sur le montant exigé, soit 220 millions d’euros. De quoi attirer un remplaçant de qualité.



Reste à savoir si le Real a les fonds et l’envie de dépenser autant. Si ce transfert se réalise, la fin de mercato risque de s’emballer.