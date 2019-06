Le Paris Saint-Germain se sépare d'Antero Henrique et annonce le retour de Leonardo

Un départ et une arrivée/ Le Paris Saint-Germain a officialisé le départ de son directeur sportif, le Portugais Antero Henrique, vendredi en fin d’après-midi. Le dirigeant de 51 ans était arrivé dans la capitale française en juin 2017.

"Le Paris Saint-Germain et Antero Henrique ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration", a écrit le club parisien qui "remercie Antero Henrique pour son professionnalisme et son engagement au cours de ces deux dernières années et lui souhaite le meilleur dans ses futurs projets."

Tandis que l’un part, un ancien revient. Le Brésilien Leonardo est de retour, quelques jours après son départ de l’AC Milan, comme directeur sportif, poste qu’il a déjà occupé de 2011 à 2013 avant de démissionner suite à une suspension de 9 mois pour avoir bousculé un arbitre.

Leonardo fut le premier directeur sportif de l’ère qatarie. Et avec à la clé quelques beaux coups : les Marquinos, Verratti mais surtout Ibrahimovic, Thiago Silva et Edinson Cavani, c’est lui. "Ce club a tellement compté dans mon parcours footballistique et dans ma vie tout simplement", s’est réjoui "Leo".

Depuis, personne n’a vraiment réussi à lui succéder. Létang, Kluivert et enfin Antero Henrique. Soit autant de noms qui n’ont pas vraiment convaincu dans la capitale française. Et à l’heure où le PSG doit faire face à un gros remaniement d’effectif, l’arrivée du Brésilien avec son énorme carnet d’adresses est un plus. Et depuis ses nombreuses expériences tant comme entraîneur que comme directeur technique vont lui être utiles pour son 3ème retour du côté de Paris.