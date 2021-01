Le gardien de Brest se loupe magistralement mais est sauvé à deux reprises par ses cages

Gautier Larsonneur, gardien de Brest, aurait pu inscrire un incroyable but contre son camp face à l’OGC Nice… Mais, si son but aurait été gag, la transversale et le poteau en ont décidé autrement ce qui a rendu cette action encore plus drôle. Surtout pour le principal intéressé.

Lors de Brest-Nice, remporté 2-0 par les Brestois, Larsonneur aurait pu compliquer fortement la tâche des siens. Mais ses cages en ont décidé autrement, ne voulant visiblement pas le trahir. Et comme souvent dans ces cas-là, les images parlent mieux que les mots.