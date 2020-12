Le FC Nantes officialise l'arrivée de Raymond Domenech comme entraîneur

Raymond Domenech est le nouvel entraîneur du FC Nantes. La rumeur, qui circulait depuis quelques jours, a été officialisée par les Canaris ce dimanche. Le technicien français, âgé de 68 ans, succède à Christian Gourcuff, récemment limogé.

Près de 4000 jours après Knysna



Raymond Domenech n’a plus coaché depuis une Coupe du monde 2010 de triste mémoire pour les Bleus. Il était sans contrat depuis… 3801 jours.



"Le FC Nantes est heureux de pouvoir compter sur l’expérience de Raymond Domenech pour la suite de la saison 2020-2021. C’est un choix mûrement réfléchi. Je suis convaincu des qualités que peut apporter l’ancien sélectionneur de l’Équipe de France, habitué au haut niveau, à notre Club", affirme Waldemar Kita, le président du club.



Domenech, ancien défenseur, est le 20e entraîneur en 20 ans d’un club qui a perdu sa stabilité. Réputé pour son jeu offensif et son centre de formation, le FCNA s’est éloigné de cette identité forte qui faisait la fierté des fans en même temps que la courbe des résultats a baissé. Les derniers titres du club remontent au tournant des années 1990 et 2000, avec un sacre de champion, deux Coupes de France et deux trophées des champions.

"Je suis très heureux et très fier de rejoindre aujourd’hui un club mythique français comme le FC Nantes. J’ai hâte de me mettre au travail avec le staff et de tout mettre en œuvre pour que le club retrouve une place digne de son rang", s'est réjoui Domenech.



Il commencera sa mission redressement (Nantes occupe la 16e place en Ligue 1) par un derby breton contre Rennes, le 6 janvier prochain.