Le choc Lille-PSG déçoit, le LOSC reprend la place de leader

Triste soirée en Ligue 1: le leader Lille et le Paris SG se sont neutralisés (0-0) dimanche lors de la 16e journée. L'affiche du week-end entre Lille et Paris n'a pas offert le spectacle attendu mais profite au LOSC (1er, 33 pts), qui reprend les commandes du classement provisoirement abandonnées samedi à Lyon (2e, 33 pts) et maintient l'écart avec le PSG (3e, 32 pts).

Au stade Pierre-Mauroy, Lillois et Parisiens ont surtout joué la prudence: il faut dire que la superstar brésilienne Neymar (cheville) était forfait et que l'attaquant français Kylian Mbappé, ménagé, n'est entré qu'en fin de rencontre.

Sous le regard du nouveau patron du LOSC Olivier Létang, présent en tribune en compagnie de son ancien mentor Leonardo, directeur sportif du PSG, les occasions ont été peu nombreuses entre deux équipes bien organisées.

Le plus beau geste a peut-être été défensif: alors que Burak Yilmaz filait au but, Presnel Kimpembe a réussi un tacle glissé empreint de sacrifice, alors même qu'il venait de se blesser à une cuisse sur sa course défensive (78e). Layvin Kurzawa et Alessandro Florenzi sont également sortis touchés, preuve qu'il est temps que l'année se termine pour les Parisiens, fatigués avant leur dernière sortie de 2020 mercredi contre Strasbourg.