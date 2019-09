La LFP vote la fin de la Coupe de la Ligue dès la saison prochaine

La Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de "suspendre" dès la saison prochaine l'organisation de la Coupe de la Ligue, compétition opposant les clubs professionnels français depuis 1994, a-t-elle indiqué mercredi.

"Cette décision permettra d'alléger le calendrier des compétitions, de donner plus de temps de récupération aux joueurs et d'offrir une place supplémentaire en Coupes d'Europe via le classement de la Ligue 1 à l'issue de la saison 2020-2021", assure la LFP, confrontée à un manque d'intérêt des diffuseurs télévisés.

Ce développement, dévoilé initialement par le quotidien français L'Equipe, intervient alors que l'appel d'offres des droits TV sur la période 2020-24 s'est révélé infructueux en décembre dernier.

Les groupes audiovisuels Canal+ et France Télévisions, les deux codiffuseurs actuels, versent près de 24 millions d'euros par an pour diffuser cette compétition nationale peu populaire auprès des clubs de premier plan et auprès des spectateurs.

"En fonction des conditions de marché, la LFP se réserve le droit de relancer cette compétition ultérieurement", indique l'instance régissant le football professionnel en France. "Ce n'est pas une suppression mais une suspension", insiste-t-on à la Ligue.

La Coupe de la Ligue, dont Strasbourg est l'actuel détenteur, est une compétition réservée aux équipes bénéficiant du statut professionnel.