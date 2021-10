La France va découvrir les joies du boxing day… grâce au Mondial 2022

Comme tous les championnats européens, la Ligue 1 française se prépare à une saison 2022-2023 particulière en raison du mondial au Qatar programmé en décembre. Conséquence de cette première, la compétition hexagonale va découvrir les joies du "boxing day". "A titre exceptionnel", précise le communiqué de la LFP.



Le championnat de France débutera le week-end des 6 et 7 août 2022. Il se mettra en stand-by au soir de la 15e journée, prévue les 12 et 13 novembre. Place ensuite à la Coupe du monde au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. Ce calendrier confirme que la préparation sera raccourcie pour le mondial.



Dans une année chargée, le repos ne sera pas très long puisque la Ligue 1 reprendra le 28 décembre et enchaînera avec une journée de championnat le 1er janvier. Ce boxing day – football au moment de fêtes de fin d’année – est devenu une tradition en Angleterre. La Belgique s’est convertie depuis quelques années. Il sera une exception en France.