L'OM tient le PSG, réduit à dix, en échec, un spectateur monte sur la pelouse pour approcher Messi

Lionel Messi éteint, Kylian Mbappé atone et Neymar étonnamment absent, le bilan des stars parisiennes n'est pas terrible.

Le PSG, qui enregistre son premier nul de la saison en Ligue 1, reste leader, dix longueurs devant Marseille (4e), et sept devant Lens (2e), mais le chantier de Mauricio Pochettino n'a guère avancé, surtout pour l'architecture du trio MNM.

L’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain n'ont pas réussi à se départager en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Chaque équipe a eu un but annulé par le VAR. Le PSG a joué à dix pendant une demi-heure suite à l'exclusion d'Achraf Hakimi. Et voilà une dixième année sans victoire de l'Olympique de Marseille à domicile contre son grand rival national. Les fans marseillais se sont aussi fait remarquer. Pas toujours de la meilleure manière. De boulettes de papier ont été lancées en direction des tireurs de corner parisiens, notamment Neymar. Un spectateur est également monté sur la pelouse pour approcher Messi. Il a été maîtrisé par la police. Le PSG caracole toujours en tête du championnat avec sept points d'avance sur Lens, tandis que l'OM pointe au quatrième rang, à dix longueurs du leader parisien.

On a plus vu l'arbitrage vidéo que le trio parisien. La VAR a refroidi les débats en annulant deux buts, un pour chaque équipe, pour des questions de millimètres à chaque fois.

Un bras de Neymar, centreur pour le "contre son camp" de Luan Perès, mal inspiré (14e), un genou de Pol Lirola, passeur décisif pour Arkadiusz Milik, qui a fait exploser de joie le Vélodrome l'espace de quelques dizaines de secondes (21e).

La VAR a joué encore un rôle décisif quand Benoît Bastien a changé d'avis et exclu Achraf Hakimi, coupable d'avoir poussé à l'entrée de la surface (57e) Cengiz Under qui filait au but.

Mauricio Pochettino n'a pas touché à sa MNM et a sorti Angel Di Maria pour faire entrer Thilo Kehrer au poste d'arrière-droit à la place du Marocain.

L'OM a franchement mis la patte sur le match, cette fois, mais ses occasions n'ont pas été assez tranchantes, comme cette tête décroisée de Valentin Rongier sur un bon centre de Dimitri Payet (65e).

Une volée de Cengiz Under a aussi été contrée en corner (75e), mais la plus belle action du match est gâché par Konrad de la Fuente, une reprise complètement topée alors qu'il arrivait seul au second poteau (77e).

Ce match reste un bon 0-0, disputé tout du long dans ambiance électrique, avec un tifo "LFP merda" contre la Ligue de football professionnel, allusion aux sanctions adressées cette saison au club olympien (interdictions de déplacement ou point de retrait avec sursis après les incidents de Nice-OM).