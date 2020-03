L'Olympique Lyonnais apporte une aide de 300.000 euros contre le coronavirus

L'Olympique lyonnais a annoncé jeudi apporter un soutien financier de 300.000 euros à la lutte contre la pandémie de coronavirus en France par l'intermédiaire de sa fondation, OL Fondation.

L'OL a décidé d'affecter immédiatement à la gestion de cette crise une somme de 100.000 euros pour financer via la Fondation Hospices Civils de Lyon (HCL) les deux projets de recherche clinique menés par les équipes de médecins chercheurs des HCL.

Par ailleurs, "200.000 euros financeront les besoins d'urgence de notre territoire en matériel et équipements pour l'hôpital et à l'aide aux plus démunis", précise un communiqué du club rhodanien qui déclare avoir pris contact avec la Préfecture du Rhône pour identifier les besoins prioritaires auxquels la Fondation des HCL pourra consacrer son aide.