L'OL du capitaine Denayer cartonne contre Angers

Deux matches, deux victoires et ... neuf buts inscrits, l'Olympique lyonnais de Sylvinho continue son début de saison parfait. Après Monaco, c'est Angers qui a été balayé par la tornade rhodanienne (6-0).



Jason Denayer a disputé l'intégralité de la rencontre avec le brassard de capitaine. Il a pu admirer la démonstration offensive de ses équipiers. Houssem Anouar a lancé l'OL. Moussa Dembélé (36e et 65e) et Memphis Depay (42e et 48e) ont signé un doublé. Jean Lucas a finalisé la note (72e).