L'ex-Standarman Matthieu Dossevi quitte Metz pour Toulouse

Matthieu Dossevi, 30 ans, poursuit sa carrière en Ligue 1: l'ex-Standardman quitte Metz, relégué en Ligue 2, pour Toulouse. L'ailier a signé un bail de deux ans avec le Téfécé.

Fin mai, le Standard a annoncé que Dossevi ne reviendrait pas à Sclessin à la fin de son prêt d'une saison à Metz. Si sur le plan collectif, Metz a raté sa saison, l'international togolais s'est personnellement bien défendu. Il a disputé 30 matches et a surtout terminé parmi les meilleurs passeurs du championnat avec 11 assists.

Dossevi était arrivé au Standard en août 2015. Après une bonne première saison marquée par le succès en Coupe de Belgique, il a été moins performant, ce qui a poussé la direction à le prêter à Metz.

Après Le Mans, Valenciennes, l'Olympiacos, le Standard et Metz, Dossevi va jouer à Toulouse où il aura notre compatriote Aaron Leya Iseka et le Britannique John Bostock (ex-Antwerp et OH Louvain) comme équipiers.