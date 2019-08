L'attaquant Wissam Ben Yedder (Séville FC) s'engage avec Monaco

L'attaquant français du Séville FC Wissam Ben Yedder (29 ans) s'est engagé mercredi pour cinq ans avec l'AS Monaco, a annoncé le club de la Principauté.

Devenu en trois saisons le quatrième meilleur buteur de l'histoire du club espagnol (70 buts en 138 matches), l'international français (4 sélections, 1 but) va retrouver la Ligue 1, quittée en 2016 après 6 saisons à Toulouse.

"Wissam est un joueur de grand talent, un attaquant complet, qui a prouvé à Toulouse et Séville, mais aussi dans les compétitions internationales, tout son sens du but. C'est par ailleurs un joueur avec une mentalité exemplaire", a souligné le vice-président du club Oleg Petrov, dans un communiqué.

"Je viens avec l'intention de prouver, comme toujours, mes qualités et avec l'envie de franchir un nouveau palier", a ajouté le joueur.

Selon différentes sources proches du club monégasque, Monaco a investi 40 millions d'euros, soit le montant de la clause libératoire du joueur, pour s'attacher ses services. Cela fait de Ben Yedder le joueur le plus cher acheté par un club de Ligue 1 jusqu'à présent lors de ce mercato, devant notamment Idrissa Gueye et Abdou Diallo, recrues du Paris SG.

Dans le même temps, l'attaquant international portugais Rony Lopes, qui était sous contrat avec Monaco jusqu'en juin 2022, va effectuer le chemin en sens inverse, pour un transfert estimé à 20 millions d'euros, a annoncé le club monégasque dans la foulée.

L'ASM, champion de France 2017 et 2e en 2018, a connu une saison cauchemardesque l'an passé, marqué par l'échec comme entraîneur de Thierry Henry et le retour de Leonardo Jardim, parvenu in extremis à sauver le club de la relégation avec une 17e place.