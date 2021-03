L'Argentin Angel di Maria prolonge son contrat au PSG d'une saison

La star argentine Angel di Maria a prolongé d'une saison supplémentaire, jusqu'en 2022, avec une deuxième année optionnelle, son contrat le liant au PSG, a annoncé ce vendredi le club.

L'attaquant âgé de 33 ans, arrivé dans la capitale en 2015, appartient aux "Quatre fantastiques" du PSG, aux côtés de Mauro Icardi, Neymar et Kylian Mbappé.

Ces deux derniers sont également au cœur de discussions autour de leur avenir, alors que leur bail expire en juin 2022.

Ces derniers mois, "Dima" a répété son attachement à Paris, où sa patte gauche a fait de lui l'un des joueurs les plus réguliers de l'effectif.

Parmi ses plus belles performances, sa demi-finale de Champions League face au RB Leipzig (3-0), conclue par un but et deux passes décisives, en août dernier.

"Je l'ai toujours dit, le PSG est un club où je reçois beaucoup d'affection. J'aimerais finir ma carrière en Europe à Paris", a-t-il lancé en novembre.

Le changement d'entraîneur en début d'année, Mauricio Pochettino succédant à Thomas Tuchel, n'a pas érodé la cote dont jouit Di Maria au club.

"C'est un joueur avec un talent énorme, qui ne passe pas inaperçu. Partout où il jouera, il sera un joueur important", a admis à l'AFP "Poche", originaire comme le "Fideo" de la province de Santa Fe.

Blessé à une cuisse début février, Di Maria n'a pas joué un grand rôle dans la qualification de son équipe face au FC Barcelone. Indisponible à l'aller (4-1), il était remplaçant au coup d'envoi du match retour, mercredi (1-1).

Il a cependant été l'un des acteurs de ce duel entre clubs rivaux, en déclarant à la presse son envie de voir son compatriote Lionel Messi le rejoindre à Paris l'été prochain.

L'Argentin (104 sélections, 20 buts) est le deuxième meilleur passeur de l'histoire du PSG, avec 99 passes, derrière Safet Susic (103). Il figure également dans le top 10 des buteurs les plus prolifiques (huitième, 87 buts).