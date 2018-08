Kimpembe prolonge au PSG jusqu'en 2023 le jour de ses 23 ans

Le défenseur Presnel Kimpembe, champion du monde 2018, a prolongé son contrat de deux ans avec le Paris SG, jusqu'en 2023, a annoncé lundi le club le jour des 23 ans du joueur formé dans la capitale.

"Cinq ans de plus ensemble. Ensemble, nous sommes invincibles", dit le joueur au sortir d'une partie de baby-foot sur la petite vidéo de l'annonce diffusée sur les réseaux sociaux par le PSG.

"Presko", troisième dans la hiérarchie derrière les Brésiliens Thiago Silva et Marquinhos, est entré dans la rotation en charnière centrale ces deux dernières saisons (76 apparitions en pro au total dans sa carrière), et compte déjà 14 trophées.

Celui que Paul Pogba surnomme le "Général" n'a pas encore figuré dans le groupe du PSG en ce début de saison en raison de son retour tardif de vacances dû à la Coupe du monde.

Il est apparu sur la pelouse avant le premier match de Ligue 1 contre Caen dimanche soir (3-0) afin de présenter le trophée de la Coupe du monde, en compagnie des deux autres champions du monde parisiens, le gardien Alphonse Areola et l'attaquant Kylian Mbappé.

"Consolider l'ossature"

"Cette victoire me motive encore plus pour atteindre de grands objectifs avec mon club de cœur. Un jeune joueur, comme un joueur plus expérimenté, a tout pour s'épanouir au PSG. À nous, joueurs, de continuer de tout donner pour porter notre club le plus haut possible", a-t-il réagi, cité par le communiqué du club.

Au Mondial-2018, il avait honoré sa troisième sélection en disputant le troisième match de la phase de groupes face au Danemark (0-0).

"Comme plusieurs de ses coéquipiers, Presnel incarne la qualité et la compétitivité de la formation parisienne. En plus d'être un joueur de très haut niveau, Presnel est un garçon remarquable de par son état d'esprit. Son énergie donne de la force à un groupe et, sur le terrain, il a plus d'une fois prouvé sa capacité à relever de grands défis", a commenté le président du club, Nasser Al-Khelaïfi.

"En prolongeant le contrat de Presnel, nous confirmons notre volonté de consolider l'ossature de notre groupe, à base de joueurs d'expérience et de jeunes talents, tous à dimension internationale", a ajouté le dirigeant qatari.

A ce poste de défenseur central, la formation allemande de Schalke 04 a annoncé dimanche avoir trouvé un accord avec le PSG pour lui transférer le jeune Thilo Kehrer (21 ans), sous réserve de derniers détails et de visite médicale, ce que le club français n'a pas encore confirmé.

Selon le site allemand Reviersport, le champion d'Europe Espoirs devait passer cette visite médicale à Paris mardi.