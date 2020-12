Jérémy Doku, à nouveau à l’assist, participe au succès de Rennes à Lorient

Rennes a remporté le derby breton contre Lorient. Les Rennais n’ont pas éprouvé trop de difficulté à se défaire de leur voisin. Ils se sont imposés 0-3 et alignent un troisième succès de rang en Ligue 1.



Jérémy Doku participe à cette belle série. Le jeune Diable rouge vient de délivrer sa deuxième passe décisive en une semaine. Après l’ouverture du score de Damien Da Silva (23e), notre compatriote a largement contribué au deuxième but rennais. Il a percuté sur le flanc droit et a isolé Benjamin Bourigeaud après un double un-deux dans les 16 m (70e).



Clément Grenier et Martin Terrier, tous les deux montés au jeu, ont façonné le 3-0. Le premier à la passe, le second à la conclusion (76e).



Rennes se replace en cinquième position au classement de la Ligue 1.