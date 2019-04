Jason Denayer se blesse avec Lyon, battu par Dijon

Lyon s'est incliné 1-3 face à Dijon, samedi, lors de la 31e journée du Championnat de France de football. Titularisé, Jason Denayer n'a pas terminé la rencontre en raison d'une blessure à la cuisse. Comme les trois changements avaient été effectués, Lyon a dû finir le match à dix.

Le début de rencontre a été animé: dès la première minute, Terrier a donné l'avantage à Lyon. Mais six minutes plus tard, l'OL était mené: un doublé de Saïd (3e et 7e), avec une déviation décisive de Marcelo sur le deuxième but, a permis à Dijon, lanterne rouge au coup d'envoi, de renverser la situation. Un but contre son camp de Rafael (65e), a confirmé que ce n'était pas la journée des Lyonnais.

Denayer, qui s'était vu refuser un but pour une faute de Marcelo sur Jeannot au départ de l'action (17e), s'est blessé à la cuisse en fin de match, après un contact avec Romain Amalfitano. Le Diable Rouge a reçu des soins pendant quelques minutes avant de tenter de reprendre sa place. Mais il a dû jeter l'éponge à quatre minutes du terme, laissant l'OL, qui avait déjà effectué ses trois changements, à dix.

Lyon, 56 points, reste troisième mais pourrait voir Saint-Etienne, attendu par Amiens, revenir à 4 longueurs dans la course à la Ligue des Champions. Dijon, 24 points, remonte en 18e position.