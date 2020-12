Jason Denayer et Lyon font chuter le PSG, Neymar sort sur civière

L’Olympique Lyonnais est venu s’imposer au Parc des Princes face au PSG (0-1). Un but, inscrit par Tino Kadewere, a permis à l’OL de Jason Denayer de remporter un succès de prestige. Ces trois points permettent aussi aux Gones de revenir à hauteur de Lille à la première place du classement.



Les Parisiens affichent déjà quatre défaites en championnat, plus que lors de 27 matches disputés la saison dernière (2e). Ils ont en plus vu leur superstar Neymar sortir sur civière en fin de match. Doublés par leur adversaire du soir, ils chutent à la troisième place de la Ligue 1.



Soirée cauchemardesque pour le Paris SG, qui s'est incliné (1-0) sur un unique but du Lyonnais Tino Kadewere (35e), auteur de son 5e but en 13 rencontres de L1.

Peu inspiré, le PSG, qui avait préféré se passer de Kylian Mbappé en 1re période, a subi le froid réalisme des Lyonnais qui ont ensuite fait de la résistance en seconde période. Le PSG s'était déjà incliné à domicile en L1 cette saison, en septembre, lors de la 3e journée face à l'OM (1-0).

Les Parisiens ont cédé leur fauteuil de leader à Lille qui plus tôt avait dominé Bordeaux (2-1) et se retrouvent 3e au classement, doublés par Lyon.

Mais surtout, ils ont perdu leur superstar, Neymar, durement taclé à une cheville et sorti sur civière en toute fin de rencontre. Des examens médicaux sont prévus ce lundi pour déterminer la gravité de la blessure du Brésilien.