Jason Denayer et Lyon font chuter le PSG et rejoignent Lille en tête

L’Olympique Lyonnais est venu s’imposer au Parc des Princes face au PSG (0-1). Un but, inscrit par Tino Kadewere, a permis à l’OL de Jason Denayer de remporter un succès de prestige. Ces trois points permettent aussi aux Gones de revenir à hauteur de Lille à la première place du classement.



Les Parisiens affichent déjà quatre défaites en championnat, plus que lors de 27 matches disputés la saison dernière (2e). Ils ont en plus vu leur superstar Neymar sortir sur civière en fin de match. Doublés par leur adversaire du soir, ils chutent à la troisième place de la Ligue 1.