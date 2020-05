Ils craquent des fumigènes au Vélodrome pour fêter un anniversaire

Après les quinze ans du miracle d'Istanbul, durant lequel Liverpool a remonté 3 buts pour finalement s'imposer face à l'AC Milan en finale de Champions League, fêtés lundi, c'est l'Olympique de Marseille qui a soufflé quelques bougies mardi.

27 pour être précis, comme le nombre d'années qui nous séparent du sacre marseillais en finale de la même Coupe d'Europe... face au Milan AC, là aussi. L'unique but de la partie avait été inscrit par Basile Boli de la tête à la 43e minute de jeu. L'entraineur olympien de l'époque n'était autre que notre compatriote Raymond Goethals.

Afin de célébrer cette date anniversaire, plusieurs supporters de l'OM ont craqué des fumigènes et allumé des feux d'artifices aux abords du stade Vélodrome, antre de la formation actuellement dirigée par le Portugais André Villas-Boas. Avec prudence et distanciation on espère.