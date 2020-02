Huit buts, une remontada fantastique infructueuse : partage fou entre Amiens et le PSG

Décidément, la relation entre le PSG et les remontadas est...difficile. Et pour une fois, les Parisiens pensaient pourtant endosser la cape de héros et renverser une situation très mal embarquée. Mené 3-0 par Amiens après 40 minutes cataclysmiques, les Parisiens avaient complètement inversé le fil et menaient 3-4 à quelques minutes du terme. Le grand bonhomme de cette rencontre se nommait alors Tanguy Kouassi.

Né en 2002 (!), le jeune défenseur central de 17 ans avait profité de deux corners pour élever sa longue carcasse et catapulter deux coups de casques dans les filets du gardien local. Des réalisations qui permettaient au PSG de revenir plus d'égaliser seconde mi-temps. Malheureusement pour eux, les hommes de Tuchel se sont écroulés en toute fin de match, encaissant un but à la 91e minute sur une contre-attaque éclaire menée par Amiens et concrétisée par Guirassy.

Au classement, ce coup d'arrêt inopiné n'a pas forcément de conséquence puisque les Parisiens gardent un matelas confortable de 13 points d'avance sur Marseille mais au niveau du moral, ce partage pourrait laisser des traces. Surtout que dans trois jours, c'est un déplacement du côté de Dortmund, en pleine bourre, qui se profile...