Guillaume Gillet s'offre un dernier défi : regoûter à la Ligue 1 à 36 ans !

Depuis ce jeudi, Lens est assuré de rejouer en Ligue 1. Un joli coup assurément pour l’ancien joueur de Liège, Eupen, Gand et Anderlecht. Il lui faudra toutefois prolonger son contrat qui ne porte que sur une saison. " A mon âge c’est normal… ". Mais Guillaume Gillet, l’un des héros du Stade Bollaert, a bon espoir d’être du projet lensois la saison prochaine. " En L2, nous jouions devant 26 mille spectateurs de moyenne les lundis soirs… L’ambiance ici est terrible. " Entretien.

Guillaume, cette promotion dans un contexte particulier vous inspire quoi ?

" Beaucoup de joie. Même si c’est un peu particulier comme titre. On aurait préféré le jouer jusqu’au bout ce championnat. Pour vivre de grands moments de communion avec nos supporters. Avec cette épidémie, la Ligue a dû prendre une décision. On est obligé de s’y soumettre. Dans ce cas-ci ça nous arrange bien car il restait 10 matches. Nous sommes 2e et nous montons en Ligue 1. On ne va pas bouder notre plaisir. Mais cela reste particulier par rapport aux titres que j’ai gagnés dans le passé. "

Et plus que jamais vous voulez vivre cette nouvelle aventure. Aucun autre projet ne pourrait vous dévier de ce chemin…

" C’est sûr que l’envie est intacte, elle est présente. Pour continuer l’aventure dans ce fantastique club. C’était le défi que je m’étais lancé et que le club m’avait proposé en me recrutant en 2018. Je suis venu pour vivre cette montée. Mission accomplie. Avec mon caractère de battant, de guerrier, j’ai vraiment envie de porter ce maillot Sang et Or en Ligue 1 la saison prochaine. A 36 ans, retrouver l’élite du foot français et ses stars ce serait génial pour moi. J’avais signé pour un an. Il faudra se mettre à table pour négocier une prolongation. Je ne me fixe pas de limite pour une éventuelle fin de carrière. Je me sens bien et j’ai envie de continuer. J’espère que le club sera du même avis. "

Ce sera d’autant plus facile de convaincre la direction que vous êtes l’un des chouchous du public lensois…

" Je suis très apprécié ici. c'est génial quand on connaît le public lensois. Certains se sont interrogés quand j’ai signé en L2… Mais moi je savais que Lens est un club mythique en France soutenu par un public fantastique. Et dont les valeurs me correspondent. C’est pour cela que ça a bien fonctionné entre nous directement. L’objectif pour moi il est clair. C’est de jouer avec Lens en L1 la saison prochaine. J’ai travaillé dur pour y arriver. Même si on sait qu’en football, il peut y avoir des imprévus. C’est d’autant plus vrai avec l’apparition du virus. "

Liège ou Anderlecht par exemple ne sont donc pas des options actuellement.

" J’ai toujours dit que mon souhait était de porter une dernière fois le maillot Sang et Marine. Par rapport au maillot lensois, il n’y a qu’une couleur qui change hein… Mais j’aimerais rejouer un jour à Rocourt. Mais actuellement, je sens que je peux encore jouer au niveau professionnel. Je ne vais pas bouder mon plaisir. Par rapport à Anderlecht, les années ont passé. Et il n’est pas dans les intentions du club de me faire revenir. Donc voilà. Je ne pense pas que le Sporting ait envie de mon retour. Donc la question ne devrait pas se poser cet été. Ils sont dans un nouveau projet qui mise sur la carte jeune. Je n’entre plus dans cette catégorie-là. "

Parlons d’autre chose. L’émergence des tests au Covid des footballeurs (comme en Allemagne), c’est la solution pour un jour espérer rejouer au football dans des conditions plus ou moins normales ?

" Difficile. En tous les cas, nous en France, on est content que la Ligue et le gouvernement aient pris cette décision de tout arrêter. C’était difficile d’avancer dans le flou et sans réponse… On sait à quoi se tenir. On prépare la saison prochaine… Les autres pays devraient aussi éviter de prendre des risques. Il y a des choses plus importantes que le sport actuellement. En France c’était très clair. Nous avons répondu à un questionnaire. Plus de ¾ des joueurs ne voulaient pas reprendre. On a été entendu. C’est important de demander l’avis des acteurs principaux dans un tel dossier. "