Gerets évoque ses problèmes de santé : "Je connais des hauts et des bas"

Véritable icone du football belge, Eric Gerets a été victime d’une hémorragie cérébrale en 2013. Le 'Lion de Rekem' continue de rugir, à son rythme.

"Je connais des hauts et des bas à cause de certaines parties de mon corps ne suivent plus comme avant. Je suis encore en vie : je vais voir les matches du Standard et je prévois d’aller assister à OM-PSG en mars", indique l’ancien joueur passé par le Standard, le Milan AC, Maastricht et le PSV, aujourd’hui âgé de 65 ans, dans une interview accordée au Football Club de Marseille.

Dans ce long entretien, Gerets aborde naturellement aussi son attachement à l’Olympique de Marseille ou par exemple son affection pour Mathieu Valbuena. "J’ai été champion pratiquement dans tous les pays où j’ai été entraineur, sauf à Marseille. Ca ne signifie pas que je n’ai pas passé des moments fantastiques là-bas. Mon plus grand souvenir de Marseille ? L’amour avec le club, la ville et le public. Ca ne partira jamais", insiste celui qui a entrainé Liège, le Lierse, le FC Bruges, le PSV, l’OM ou encore la sélection marocaine par exemple.