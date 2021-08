Fred Waseige : « avec Lionel Messi, le PSG a 30% de chances en plus de gagner la Ligue des Champions »

C’est fait : Lionel Messi quitte son club formateur, le FC Barcelone, et rejoint le Paris-Saint-Germain. Le PSG réalise le plus gros transfert de l’histoire du football moderne.

Mais après l’excitation de la nouvelle, l’heure est aux questions. Tout d’abord, comment va s’intégrer l’idole argentine dans le vestiaire des superstars parisiennes ? Pour notre consultant Fred Waseige, il n’y a pas de souci à se faire :"C’est Lionel Messi, il met tout le monde d’accord. Quand il arrive, c’est lui le boss. La preuve : que ce soit Neymar ou Mbappé, tout le monde le voulait à Paris."

" Messi ne se refuse pas "

"Je pense d’ailleurs que ce transfert est une bonne chose pour Mbappé. J’imaginais que son retour à la compétition nationale allait être compliqué après ce qui s’est passé à l’Euro. Cependant, Messi va prendre la lumière et toute l’attention. Et ce n’est pas grave. Je pense que toutes ces stars du PSG sont ravies de le voir intégrer l’équipe. D’ailleurs, il est pote avec Neymar et Di Maria, ce qui l’a peut-être décidé à venir en Paris. En plus c’est la France, c’est plus proche de Barcelone que l’Angleterre."

"Une telle équipe, d’un point de vue offensif, c’est complètement démesuré. Mais je pense que l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, saura y faire. De toute façon, Messi ne se refuse pas. Avec un autre joueur, les choses pourraient être compliquées mais Messi est une exception. Tous ces gars, même ceux qui ne joueront pas, seront heureux d’avoir Messi comme coéquipier et de s’entraîner tous les jours avec. C’est peut-être le seul joueur au monde qui peut autant faire l’unanimité."

De quoi convaincre Mbappé de rester

Si on lui prêtait des envies de départ ces dernières semaines, l’arrivée de la Pulga pourrait bien convaincre Kylian Mbappé de rester dans la capitaine française :"N’importe quel joueur au monde rêve de jouer à côté de Lionel Messi. Mais lui, le PSG avait aussi très peur qu’il s’en aille. Le fait que Messi soit là, est-ce que cela va être son bon de sortie ou est-ce qu’il va justement vouloir rester pour jouer avec ? À voir. Mais vous vous rendez compte de la grandeur de Messi ? Des joueurs comme Mbappé pourrait être dans son l’ombre, mais ils voudraient quand même rester."

"Je pense que cela peut marcher dans le jeu. Dans le système offensif parisien, ces trois joueurs peuvent jouer ensemble. Alors cela peut être un fiasco pour un des trois joueurs, mais pas pour le PSG. Pour la dynamique offensive de l’équipe, l’arrivée de Messi ne sera que du positif."

Le PSG enfin armé pour gagner la Ligue des Champions ?

Avec l’arrivée du capitaine de l’Argentine, vainqueur de quatre coupes aux grandes oreilles, le PSG semble s’approcher toujours plus de son rêve de Ligue des Champions :"Quand Messi arrive, vous avez évidemment des chances en plus, sauf si vous mettez en place une dynamique complètement foireuse comme au FC Barcelone. La gestion financière et psychologique du club depuis deux ou trois ans, c’est une catastrophe. Et le summum, c’est le départ de Messi."

"Si Paris peut gagner la Ligue des Champions ? Oui et non. On sait que Pep Guardiola ne l’a jamais gagné sans Messi malgré les équipes qu’il a eu. On se doute donc que l’Argentin a un grand pouvoir dans ce cadre-là. Mais sa présence ne garantit absolument rien, bien heureusement. Je dis souvent que ce ne sont pas les meilleurs joueurs qui font les meilleures équipes. Mais pour être raisonnable, je dirais que les Parisiens ont gagné 30% de chances en plus d’être sur le toit de l’Europe."

" Footballistiquement, il sera au top "

Si les années passent, le temps semble avoir peu d’emprise sur le natif de Rosario, aujourd’hui âgé de 34 ans. Cette saison, il n’a manqué que trois matches de Liga, dont un où il était suspendu :"C’est miraculeux qu’il ne soit jamais blessé, en tout cas pas souvent, vu les coups qu’il prend. Dans son jeu, il y a quelque chose d’inexplicable. On ne sait pas comment il fait. Il a tout le temps le ballon. Toutes ses déplacements, ce sont des courses positives, de plaisir, qui libèrent de l’endorphine. 8 fois sur 10, il bouge balle aux pieds. Mentalement, il ne se fatigue pas, d’autant plus qu’il est efficace."

"Il a aussi une hygiène de vie qui est, apparemment, irréprochable. Il est entouré par sa famille et ce n’est pas un sorteur. Puis il vit aussi dans un contexte stable. Voilà 15 à 20 ans qu’il est dans le même contexte. La situation l’aide à avoir ses repères. Son arrivée à Paris est synonyme de nouveau départ, mais footballistiquement, je pense qu’il sera au top."