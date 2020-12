Examen médical "rassurant" pour Neymar, touché à la cheville gauche : "Ça aurait pu être pire"

L'examen médical de Neymar, évacué sur civière dimanche contre Lyon après un violent choc à la cheville gauche, s'est avéré "rassurant", a annoncé ce lundi le PSG.

>> Le père de Neymar explose : "Pourquoi est-ce la faute de la victime ?!"

"Le bilan clinique et radiologique de Neymar Jr, dans les suites du mécanisme d'entorse de la cheville gauche survenue hier soir, est rassurant. Un nouveau point et des nouveaux examens seront effectués dans 48 heures", détaille le club dans un point médical.

En toute fin du match qui allait se solder par la défaite 1-0 des Parisiens contre l'Olympique Lyonnais, dimanche soir, en clôture de la 14 journée de Ligue 1, le Brésilien est sorti sur civière en pleurs, après avoir subi un tacle de son compatriote Thiago Mendes.

"Ces pleurs, c'est la douleur, la peur, l'angoisse, les chirurgies, les béquilles et autres mauvais souvenirs", peut-on lire dans une story de Neymar sur Instagram montrant le joueur en larmes, se tenant la cheville gauche.

"Ça aurait pu être pire, mais une fois encore, Dieu m'a sauvé de quelque chose de sérieux", a-t-il poursuivi, avant de conclure : "je vais me remettre pour revenir le plus vite possible."

Neymar, 28 ans, n'a pas été épargné par les blessures depuis son arrivée au PSG, en 2017, ses deux premières saisons ayant notamment été écourtées à cause de fractures au pied droit.

Le milieu lyonnais Thiago Mendes a lui présenté ses excuses ce lundi sur Instagram. "Les erreurs, ça arrive. Mais je suis ici pour demander sincèrement pardon à Neymar", a-t-il écrit.

"Comme tout le peuple brésilien, j'admire son football et j'espère que ce n'est rien de grave. Qu'il puisse se remettre rapidement pour donner de la joie aux supporters", a également déclaré Thiago Mendes, dans une vidéo publiée en même temps que le message écrit.