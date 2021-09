Envahissement de terrain, supporters blessés : le derby du Nord entre Lens et Lille tourne au vinaigre

Un mois après le derby de la honte, lors duquel des supporters de l’OGC Nice ont envahi la pelouse pour en venir aux mains avec les joueurs de l’OM, de nouveaux débordements ont eu lieu ce samedi soir dans le derby du Nord entre Lens et Lille.

Alors que le score était toujours de 0-0, des supporters lillois ont voulu profiter de la mi-temps pour passer au-dessus des grilles afin d’en découdre avec des Lensois présents dans la tribune voisine. "Les Ultras lensois voyant que leurs collègues étaient agressés sont rentrés sur la pelouse pour les protéger, mais les CRS sont intervenus tout de suite, il n’y a pas eu d’affrontement généralisé", a déclaré le sous-préfet de Lens Jean-François Raffy.

Résultat des courses : six personnes ont été blessées et deux interpellées alors que les joueurs ont repris la rencontre avec 30 minutes de retard. "Il n’y a pas de blessé grave, il y a eu six évacuations sur l’hôpital mais pour des blessures légères. Il y a eu un Lillois interpellé qui avait lancé un siège et un supporter lensois également interpellé pour avoir lancé un siège sur un CRS et qui sera jugé en comparution immédiate", a précisé Jean-François Raffy.

Si Lens a fini par s’imposer 1-0, mettant ainsi fin à 15 ans de disette à Bollaert dans le derby du Nord, les supporters ont une nouvelle fois gâché la fête.