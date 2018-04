Emery: "Je crois dans ce projet du PSG, avec moi ou sans moi"

"Je crois dans ce projet, avec moi ou sans moi", a lâché dimanche l'entraîneur du Paris SG, Unai Emery, au soir d'un septième sacre national pour les Parisiens, alors que les rumeurs d'un remplacement du technicien basque la saison prochain vont bon train.

"L'objectif, c'est de continuer à grandir. D'abord en France et après à l'extérieur en Europe. Je crois dans ce projet, je crois dans le projet de cette équipe, avec moi ou sans moi", a expliqué l'entraîneur parisien, en place au PSG depuis deux saisons.

Malgré un recrutement à plus de 400 millions d'euros pour se payer la superstar brésilienne Neymar et la pépite française Kylian Mbappé, le PSG a été éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions par le Real Madrid.

Le club parisien continue de dominer la scène nationale. Il a récupéré le titre de champion dimanche soir, cédé l'an passé à Monaco, et est en lice pour un nouveau triplé Championnat/Coupe de France/Coupe de la Ligue.

Le nom de l'Allemand Thomas Tuchel, sans club depuis son départ tumultueux du Borussia Dortmund en mai 2017, est revenu avec insistance ces derniers jours et est un candidat sérieux à la succession de l'Espagnol.

"A part le logo et les supporters, tous les autres peuvent changer. Tous. Mais c'est un projet très solide, avec le président et avec l'idée de grandir. Et avec mon projet individuel. Je suis très content ici", a martelé Emery.