Dugarry furieux : "Mbappé se prend pour qui ? Il a un boulard incommensurable !"

Le PSG n’a éprouvé aucune difficulté samedi à se débarrasser de Montpellier lors de la 22e journée de L1 (5-0). Kylian Mbappé a inscrit le quatrième but parisien et a dû céder sa place à la 69e minute, une douzaine de minutes après avoir marqué, ce qui a eu le don de l'agacer.

A sa sortie du terrain, le Français de 21 ans a eu un vif échange avec son entraîneur Tuchel qui a tenté de le retenir pour lui donner des explications. La scène a duré plusieurs secondes, avant que Mbappé ne rejoigne le banc des remplaçants, le visage fermé. Cette scène a particulièrement agacé Christophe Dugarry, ancien international français.

"J’adore ce joueur, comme beaucoup forcément. Il est remarquable. Mais ce garçon, je ne le verrai plus jamais comme avant. Moi, c’est terminé. Je suis effondré. C’est un garçon qui nous explique à tous qu’il est d’une maturité incroyable, qu’il est bien plus mature que les autres, qu’il en a marre qu’on lui parle de son âge. Et là, il nous fait un truc comme ça, d’enfant gâté, pourri. C’est d’un irrespect incroyable envers son entraineur et ses partenaires. Il crée une polémique là où il n’y en a pas. C’est scandaleux. Tu te prends pour qui ? C’est quoi ton problème ? Pourquoi tu fais ça ? Mbappé a un boulard incommensurable", a indiqué avec vigueur Dugarry.

Ambiance, ambiance...