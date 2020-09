Du PSG à la Premier League en passant par le Real Madrid : Alphonse Areola signe à Fulham

On l’avait quitté sur le banc de touche du Real Madrid, coincé derrière l’immuable numéro 1, Thibaut Courtois, on le retrouve quelques mois plus tard de l’autre côté de la Manche, en Premier League. Plus vraiment en odeur de sainteté au PSG, le club auquel il appartenait, dans l’ombre, là aussi, de Keylor Navas entre les perches parisiennes, Alphonse Areola a décidé de se lancer un nouveau challenge en paraphant un contrat avec Fulham, promu parmi l’élite anglaise.

L’international français ne quitte cependant pas définitivement le navire parisien puisqu’il est juste prêté pour une saison du côté des Cottagers. Le but avoué étant de retrouver du temps de jeu après plusieurs mois de vache maigre pour éventuellement rêver d’un retour en grâce en sélection. Du côté de Fulham, signer Areola est évidemment un beau coup, le portier restant une valeur plutôt sûre entre les perches.