Donnarumma "dérangé" par sa rivalité avec Navas au PSG : "C’est dur de s’asseoir sur le banc"

Présent dans les cages de l’Italie jeudi face à la Suisse, Gianluigi Donnarumma se réjouit d’engranger du temps de jeu en équipe nationale. Un privilège dont il ne jouit pas toujours au Paris Saint-Germain. En concurrence avec Keylor Navas, l’ancien gardien de l’AC Milan n’est pas encore parvenu à s’imposer et a joué moins que son équipier (7 matches contre 11 pour le Costaricien).

Titulaire en Serie A à 17 ans, Donnarumma a très vite pris l’habitude de figurer dans le onze de base comme en témoignent ses 215 matches en première division italienne. Interrogé par le média TNT Sports en marge du match de l’Italie face à la Suisse, Donnarumma a accepté de s’exprimer sur cette situation inhabituelle. "Est-ce que ça me dérange ? Ça n’influe pas sur mes prestations… mais ça me dérange moi. Ce n’est pas du tout facile. J’ai toujours joué (en Serie A) et ça fait mal de devoir s’asseoir sur le banc. Mais bon, je suis serein. Cette situation va certainement se résoudre."