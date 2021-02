Domenech, en quarantaine en raison du Covid, aurait été licencié par Nantes

L'entraîneur de Nantes, Raymond Domenech, a été placé à l'isolement pour une semaine et ne sera pas sur le banc pour les deux prochains matches, après un test de Covid-19 positif lundi, et malgré un test négatif mardi, a appris l'AFP auprès du club ce mercredi.



Selon, une source interne au club, il a même été licencié, annonce l'AFP. Il a reçu son C4 en raison des résultats insuffisants de l'équipe, pas à cause de son test positif. Sous sa direction, le FCNA a joué 7 matches et n'en a gagné aucun.

Arrivé à Nantes fin décembre après le limogeage de Christian Gourcuff, Raymond Domenech, qui n'avait plus entraîné depuis le fiasco de Knysna lors du Mondial 2010 en Afrique du Sud, n'a donc pas réussi à redresser une équipe en déroute.

Le club de Renaud Emond et Anthony Limbombe reste sur quatre partages et trois défaites... et d'après Télénantes, les dirigeants des Canaris envisagent de lui trouver un remplaçant très prochainement.

Conformément au protocole sanitaire du football professionnel, l'ensemble du groupe nantais a effectué un test lundi, avant le 32ème de Coupe de France ce mercredi contre Lens au Stade de la Beaujoire (14h45). D'abord "indéterminé", le test de Raymond Domenech est revenu "positif".

Un second test réalisé mardi est revenu "négatif", mais conformément au protocole sanitaire établi par l'Agence régionale de santé (ARS), l'ancien sélectionneur des Bleus doit rester à l'isolement une semaine après son premier test positif.

Face à Lens, il sera remplacé mercredi par l'un de ses deux adjoints : Patrick Collot, entraîneur adjoint à Nantes depuis 2019 qui a déjà assuré plusieurs intérims, ou Robert Duverne, l'ancien préparateur physique des Bleus.