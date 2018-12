Dijon résilie le contrat de Laurent Ciman, vers un retour en Belgique?

Laurent Ciman ne sera plus un joueur de Dijon en 2019. Le club français a annoncé la rupture du contrat entre les deux parties sur son site internet. Il est arrivé au club en début de saison après trois années passées en MLS (Montréal et puis Los Angeles). Si certains parlent d'un retour en MLS, on ne peut pas écarter la possibilité de voir l'ancien Diable Rouge revenir en Belgique à 33 ans. Il a déjà évolué dans quatre clubs dans notre championnat, le Sporting Charleroi à ses débuts puis le Club de Bruges. Il a alors été prêté à Courtrai avant d'atterrir au Standard et d'y rester de 2010 à 2015.

"Le Dijon Football Côte d'Or a trouvé un accord pour la résiliation du contrat de Laurent Ciman. Le défenseur belge ne portera plus le maillot dijonnais lors de la reprise le 31 décembre.

Arrivé fin août 2018 en provenance du Los Angeles FC, club de Major League Soccer, Laurent Ciman avait paraphé un contrat d'une durée de deux ans avec le DFCO. L'international belge (20 sélections) a porté à neuf reprises le maillot du DFCO en Ligue 1 Conforama (717 minutes), sans jamais réellement trouver ses marques.

L'ensemble du DFCO souhaite le meilleur à Laurent et sa famille."