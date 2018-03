Deux joueurs d'Auxerre en viennent aux mains sur le terrain, le club "meurtri et honteux"

Scène ahurissante ce vendredi soir sur le terrain de Quevilly-Rouen. L'US Quevilly Rouen Métropole déploie une attaque sur le flanc droit quand deux joueurs d'Auxerre s'invectivent et commencent à se battre.

Pierre-Yves Polomat et Michaël Barreto s'échangent quelques coups et Marvin Gapka, joueur de QRM, tente de s'interposer entre les deux équipiers. Les deux joueurs de l'AJA seront exclus et le club déjà mené 3-1 encaissera encore une fois. Sportivement, ce succès est une bonne nouvelle pour la formation de Seine-Maritime qui lutte pour son maintien en Ligue 2.



Par contre du côté bourguignon, 11e au classement, c'est la consternation. "Le club se sent ce soir meurtri et honteux après le comportement inadmissible de Pierre-Yves POLOMAT et Michaël BARRETO sur le terrain de Quevilly-Rouen. Ces attitudes et agissements ne resteront pas impunis et les deux joueurs seront convoqués dès la semaine prochaine en vue d'une procédure disciplinaire", écrit Auxerre dans un communiqué.



"Les deux joueurs ont bafoué l'image d'une institution qui a fait de l'éducation et de la formation des priorités. Aux supporters, aux parents, aux partenaires, à tous ceux qui s'investissent et qui aiment profondément le club, nous présentons nos sincères excuses", conclut l'AJA.