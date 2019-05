Denayer, opéré du genou, sera rétabli pour la reprise de l'OL

Denayer : "J'avais besoin de la stabilité que Lyon m'offre" - Diables Rouges - 18/03/2019 La saison actuelle résonne comme le véritable retour de Jason Denayer au plus haut niveau. Le défenseur belge, réelle révélation de l’Olympique Lyonnais, vient d’enchainer son 35e match complet. Mis de côté depuis l’Euro 2016 en France, le Diable rouge de 23 ans a disputé nonante minutes amicales contre les Pays-Bas en octobre et six minutes contre l’Islande en Nations League, mi-novembre.