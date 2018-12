Denayer marque contre son camp mais se qualifie avec Lyon en Coupe de la Ligue

L'Oylimpique de Lyon a connu une fin de match difficile face à Amiens mais a fini par s'imposer 2-3 et se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue française mercredi soir. Les Lyonnais pensaient s'être mis à l'abri en première mi-temps grâce à Moussa Dembele (20e) et Bertrand Traoré (45e+2) mais surtout suite à l'exclusion de Khaled Adenon qui avait laissé Amiens à 10. Martin Terrier avait d'ailleurs rassuré ultérieurement ses équipiers en plantant le but du 0-3 à la 60e.

Mais l'équipe de Bruno Genesio est parvenue à relancer Amiens dans le match suite à un but contre son camp de Jason Denayer à la 70e minute. Le Diable rouge, monté au jeu à la mi-temps, a ensuite dû faire face au forcing d'Amiens qui a ultérieurement réduit l'écart à la 90e+1 via Cheick Timite mais n'est finalement pas parvenu à refaire son retard.