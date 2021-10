De l’Arena Amazônia au Parc OL en 42 heures, le joker Paqueta a réveillé Lyon face à Monaco

Jouer aux petites heures vendredi, encaisser le décalage horaire et retrouver le terrain samedi, l’enchaînement infernal proposé aux internationaux sud américains paraissait presque impossible. Certains l’ont pourtant fait. Et même avec brio.



Il y a ceux qui sont restés au repos (Gabriel Jesus, Fabinho, Fred, …), il a ceux qui n’ont pas pu aider leur équipe à gagner (Martinez, Douglas) … et puis il y a Lucas Paqueta. Il était titulaire à l’Arena Amazônia de Manaus lors de la victoire du Brésil contre l'Uruguay. Il est sorti du banc lyonnais à la 67e minute face à Monaco. Le médian brésilien a insufflé un vent de fraîcheur sur le jeu des Gones. Et même si son nom n’apparaît pas dans la liste des buteurs ou des passeurs, c’est bien lui qui a fait basculer le match. Avec après 42 heures de répit (dont 11 de vol), la performance mérite d’être soulignée.

Peter Bosz doutait en semaine de pouvoir compter sur son meneur de jeu. Il a attendu la 67e minute pour le lancer, alors que le marquoir était toujours gelé. En 23 minutes, Paqueta a fluidifié le jeu, apporté des solutions et créé des déséquilibres. Il a surtout débloqué la situation à deux reprises avec deux passes lumineuses. La première – destinée à Léo Dubois – a mené à un penalty, transformé par Karl Toko Ekambi. La deuxième (de l’extérieur du pied) a isolé Emerson qui a ensuite trouvé Jason Denayer.



"C’est un super joueur, a commenté le Diable rouge au micro de Canal +. À chaque fois qu’il entre sur le terrain, il fait des différences individuellement et cela apporte énormément à l’équipe. Un club comme Lyon a besoin de joueurs comme lui."



De forfait quasi acté à remplaçant providentiel, le joker Paqueta a plus que joué son rôle.