Dani Alves est devenu le footballeur le plus titré de l'histoire du football

Avec un nouveau titre obtenu ce week-end en Coupe de la Ligue, Dani Alves a remporté le 36ème trophée de sa carrière, devenant ainsi le joueur le plus titré de l'histoire du football. Le concurrent direct de Thomas Meunier dépasse ainsi Maxwell et Ryan Giggs, tous deux bloqués à 35 récompenses.

Après avoir remporté son premier trophée en 2002 avec Bahia (la Coupe du Nord-Est brésilien), le défenseur de la Selecao rejoint l'Europe et le FC Séville pour débuter sa conquête des lauriers européens. Il enchaîne alors les titres, remportant notamment deux Coupes de l'UEFA avec le club andalou. Il prend par la suite la direction de la Catalogne et du FC Barcelone, où il écrit la plus belle page de sa carrière : 6 titres de champion, 4 Coupes du Roi, 3 Champions League,...

De l'Espagne, il part en Italie et remporte une nouvelle fois les principales distinctions du pays avec la Juventus de Turin, le titre et la Coupe. Depuis cette saison, le Brésilien fait les beaux jours du Paris Saint-Germain, avec lequel il vient donc de remporter la Coupe de la Ligue... et devrait sous peu soulever son 37ème trophée avec un titre de champion de France. Une manière de distancer encore un peu plus ses poursuivants dans ce classement spécifique...