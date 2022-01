Ce mardi soir, suite des seizièmes de finale de la Coupe de France. Le LOSC, en déplacement sur la pelouse du Racing Club de Lens, a bu la tasse au terme des tirs au but, disputés directement après les 90 minutes (et non après une prolongation).

Le marquoir affichait alors 2-2, les deux réalisations lilloises étant signées Amadou Onana, médian et capitaine des Diablotins belges.

Le robuste milieu de terrain, âgé de 20 ans seulement, a fait trembler les filets adverses à la 28e minute puis à la 33e minute. Les Lensois ont réduit l’écart par Seko Fofana à la 67e minute. Le même Fofana a égalisé dans les arrêts de jeu de la deuxième période.

Les Dogues ont craqué durant les tirs au but (4-3), la faute à José Fonte et Renato Sanches. Héros du soir, Fofana a réussi le cinquième envoi des visités, qualifiant son équipe. Onana a disputé toute la partie.

En huitième de finale, les Lensois affronteront Monaco, qui vient de nommer notre compatriote Philippe Clement comme nouvel entraineur. Rappelons que d'autres grosses cylindrées poursuivent l'aventure, comme le PSG ou l'Olympique de Marseille.